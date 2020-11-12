«Ракицкий – #######, мне кажется. Когда Россия так поступила с Украиной, нельзя ехать в их клубы». Журналист Гордон об игроке «Зенита»

Украинский журналист Дмитрий Гордон высказался о решении бывшего защитника сборной Украины перейти из в в 2019 году.

– Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызывает игрока питерского «Зенита» Ярослава Ракицкого. Этот трансфер до сих пор является оскорбительным и болезненным для вас?

– Он не принес мне никакой боли. Физическую боль мне принесли аннексия Крыма и захват Донбасса. Гибель 14 тысяч украинцев принесла мне страшную боль. У нас нет ни одного даже маленького городка, где бы не было могил ребят, погибших за свою страну на своей территории. Когда я увидел маму, плачущую на могиле своего 20-летнего сына, это тоже принесло мне боль.

Что касается перехода Ракицкого в питерский «Зенит», это его личное дело. Нравится ли это мне? Нет. Я его презираю за это.

– Ракицкий – предатель?

– Знаете, словом «предатель» я не хочу разбрасываться. Он сделал свой выбор. У нас есть украинские артисты, которые после аннексии [Крыма] поехали в Россию петь свои песенки на кремлевских концертах. Нравится ли мне это? Нет. Считаю ли я их предателями? Да, считаю. Презираю ли я их за это? Презираю. Имеют ли они на это право? Имеют. Это демократия. Надо ли их за это травить в Украине? Не надо! И Ракицкого тоже травить не надо!

Это его личный выбор, это его личное дело, это демократия. Ракицкий, может, считает, что Россия права. У нас есть много людей в Украине, которые искренне любят русский мир и Путина. Они считают, что Путину нужно быть решительнее и присоединить всю Украину к России. У нас есть 10-15%, которые так думают. Это нормальная история. Что теперь, репрессировать их, выслать, расстрелять? Нет. Их надо пытаться переубеждать цивилизованными методами, доказательной базой и так далее.

А в случае с Ракицким… Что сказать? Мне кажется, что он ####### (не очень умный человек). Это мое личное мнение, я его никому не навязываю. Когда Россия так поступила с Украиной, нельзя ехать и играть за российские клубы. Нельзя! Но это мое мнение, я могу ошибаться, – сказал Гордон.