Сергей Овчинников: «Фраза про место «Аталанты» – из серии «Ляпнул, не подумав»

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников в интервью Sports.ru высказался о своей позиции по поводу «Аталанты».

– Вы говорите про открытость тренеров. Этой зимой вы сходили к Нобелю, рассказали, чем вам не нравится . Лукомского не устроила ваша аргументация, после чего вас заочно столкнули в студии «Тотального футбола». Там вы сказали: «Тратить телевизионное время на анализ, почему мне надо было смотреть «Аталанту», а не какой-то другой клуб, я не хотел». Разве эта позиция – про открытость?



– Я неправильно выразился, это нужно признать. Фраза про место «Аталанты» – из серии «Ляпнул, не подумав».



– За год до выступления у Нобеля в подкасте у и Дениса Казанского вы говорили, что место в таблице не сигнализирует об уровне тренера. Поэтому фраза про «Аталанту» удивила меня еще сильнее.



– Согласен, получился абсурд.



Допустим, прямо сейчас в придет российский тренер. Очевидно, что по инерции в следующем сезоне команда в любом случае попадет в чемпионов. Мы же не будем говорить, что у них суперквалифицированный тренер? Я не к тому, чтобы принизить наших тренеров. Давай представим, что прихожу конкретно я – у меня останется точно такой же вопрос.



Мне кажется, говорить о квалификации тренера должны не титулы, а количество лет, проведенных на хорошем уровне.



– Ответа на вопрос о соответствии мнения об открытости и фразы про телевизионное время я так и не получил.



– Давай оставим это без комментариев.



– Еще одна ваша фраза Нобелю: «Я больше ратовал за атакующий футбол». Футбол ЦСКА – не атакующий?



– Снова признаю, что подобрал не очень корректную формулировку. Правильнее было бы сказать: «Я больше ратовал за смелый футбол».



– В чем футбол ЦСКА был несмелым?



– На мой взгляд, при подготовке сопернику мы уделяли больше времени, чем работе над своими ошибками, – отметил Овчинников.

Интервью Овчинникова: Семин вне категорий, Слуцкий – лучший, тренировки как у Клоппа

Овчинников сказал, что у «Аталанты» нечему учиться из-за места в таблице. Это вредная логика