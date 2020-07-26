«Ман Сити» установит статую в честь Давида Сильвы у домашнего стадиона

В честь бывшего полузащитника «Манчестер Сити» будет установлена статуя.

Председатель совета директоров «горожан» Хальдон аль Мубарак сообщил, что памятник будет расположен у домашнего стадиона клуба .

Также на тренировочном поле «Сити» сделают специальную мозаику, посвященную Сильве.

Давид Сильва перешел «Манчестер Сити» в 2010 году из «Валенсии» и провел в клубе 10 лет.

Давид Сильва попрощался с «Ман Сити». Англия больше не увидит его изящных разворотов, мудрой игры в полуфлангах и патологической скромности 😢