«Ман Сити» установит статую в честь Давида Сильвы у домашнего стадиона

В честь бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы будет установлена статуя.
Председатель совета директоров «горожан» Хальдон аль Мубарак сообщил, что памятник будет расположен у домашнего стадиона клуба «Этихад Стэдиум».
Также на тренировочном поле «Сити» сделают специальную мозаику, посвященную Сильве.
Давид Сильва перешел «Манчестер Сити» в 2010 году из «Валенсии» и провел в клубе 10 лет.
Давид Сильва попрощался с «Ман Сити». Англия больше не увидит его изящных разворотов, мудрой игры в полуфлангах и патологической скромности 😢