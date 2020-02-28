Яя Туре хочет быть тренером: «Гвардиола видел, что я понимаю игру. Президент «Сити» тоже так считал»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» рассказал о намерении стать тренером.

«В «Манчестер Сити» мы с обсуждали разные аспекты игры после тренировок, какие-то моменты, которые он обожал анализировать. Он видел, что я понимаю игру. Также иногда я общался и с Хальдоном аль Мубараком, президентом, и он тоже считал, что мне следует стать тренером.

До той поры я думал, что пытаюсь более глубоко понять свою игру. Я не осознавал, что я размышляю как тренер. И для меня это было естественно. В «Ман Сити» мы всегда искали способы стать лучше, раскрыть друг друга до конца. Мы с и Самиром Насри постоянно общались. Если нам не удавалось доводить мяч до , мы находили другой подход, менялись позициями.

Конечно, в у меня были отличные тренеры: Роберто Манчини, Мануэль Пеллегрини, Гвардиола. Они придавали команде структуру, но и диалог между игроками очень важен. На поле надо общаться, и мы делали друг друга лучше, потому что понимали, как именно мы играем», – отметил Туре.