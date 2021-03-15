Орлов об ударе Дугласа: «Мяч был за линией. Судья не засчитал – такое бывает»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Геннадий Орлов Дуглас Сантос видеоповторы Евгений Кукуляк Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался об ударе защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в конце матча с ЦСКА (3:2).

После удара в штангу мяч отскочил в руку вратарю Игорю Акинфееву, опустился на газон и, возможно, пересек линию ворот.

«По повторам было видно, что был просвет между линией и мячом. Другое дело, что ВАР мало, нужно обязательно поставить камеры на линии ворот, это самые спорные ситуации – перекатился мяч через линию, оторвался на сантиметр или нет, есть ли там просвет?

По тому, что я видел, да и многие видели, мяч был за линией. Судья не засчитал – такое бывает», – сказал Орлов.

Главным арбитром матча ЦСКА – «Зенит» был Евгений Кукуляк.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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