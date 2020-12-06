Сергеев забил 29 голов в 29 играх Олимп-ФНЛ за «Крылья Советов»

«Крылья Советов» обыграли «Аланию» (1:0) в 33-м туре Олимп-ФНЛ.
Единственный гол забил форвард Иван Сергеев на 65-й минуте.
У 25-летнего нападающего 29 голов в 29 играх за клуб в текущем розыгрыше второго по силе дивизиона России. На старте сезона он провел 3 игры за «Торпедо».
Он лидирует в списке бомбардиров турнира, на 12 мячей опережая форварда Дмитрия Воробьева из «Оренбурга».
Подробнее со статистикой Сергеева можно ознакомиться здесь.
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