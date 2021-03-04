Джикия об игре Хабиба за «Спартак»: «Вполне реально. Он футбол очень любит, понимание игры есть»

Защитник допустил, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сможет сыграть в футбол на профессиональном уровне.

– Появились у вас в последние годы и знаменитые знакомые – например, Хабиб Нурмагомедов. Он хочет сыграть за «Спартак», просил вас, чтобы клуб его подписал. По-вашему, это возможно? Получился бы фантастический пиар красно-белых на весь мир!

– Думаю, это возможно, более того, вполне реально при желании двух сторон.

– Он действительно на футбольном поле в порядке?

– Да, хорош! Учитывая, что он профессионал в другом виде спорта. Футбол очень любит, играет в атаке, и понимание игры у него есть.

– Кто лучше знает историю футбола – вы или Нурмагомедов?

– На сто процентов он. У меня против Хабиба в этом нет ни одного шанса. Он наизусть знает всех обладателей «Золотого мяча», всех финалистов чемпионатов мира и Лиги чемпионов любого года, авторов голов в финалах...

– А историю «Спартака»?

– Может, XXI век и наши составы в нем по годам он помнит не так хорошо. Но если углубиться в историю, там у меня тоже шансов против него примерно столько же, сколько в октагоне, – сказал Джикия.