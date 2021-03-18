Оздоев о Семаке: «Если человек дает результат, значит, его работа правильная»

Полузащитник рассказал о работе под руководством главного тренера .

– К Сергею Семаку, при котором у вас пошел серьезный прогресс, у вас какое-то особое отношение?

– Это человек, с которым можно пообщаться, обсудить любые проблемы. Ты всегда осознаешь, что он может тебя понять, войти в твою ситуацию, и я благодарен ему за это. Это дает результат, поскольку тренер – это в первую очередь психолог. Семак может эмоционально разгрузить тебя, что очень важно. Мне есть с чем сравнивать, и бывали другие тренеры, которые этого не понимали. Но я никогда ни на кого не держал обид, потому что от тренера требуют результата. Он делает свою работу.

– Семак – сторонник индивидуальных бесед с игроками?

– Могу судить по себе. Он готов общаться в любом месте. В неформальной обстановке – допустим, после тренировки или во время ужина, – это лучше, чем в кабинете. И так у него происходит со всеми.

– сказал, что Семаку, по его мнению, не хватает плетки. Действительно нет той жесткости, которая иной раз любому коллективу и игроку нужна?

– Если человек дает результат, значит, его работа правильная. В России тяжело три года подряд доминировать, а Семаку это удается. У каждого свой стиль, и, если бы он ходил с этой условной плеткой, все бы, наоборот, говорили, что ему не хватает человечности. Это очень тонкая грань, которую нелегко поймать.

– Вам нравится играть в полузащите ромбом, что Семак часто практикует в последний год, – или традиционная расстановка больше по душе?

– От расстановки на поле при схеме с четырьмя защитниками наши действия с Барриосом не меняются. Другими они становятся только в том случае, если команда играет в пять защитников. Тогда приходится подниматься выше, – сказал Оздоев.