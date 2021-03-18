Оздоев о конфликте Неценко и Калинина: «Таким интервью можно спровоцировать игрока на нанесение травмы»

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение Урал Магомед Оздоев Игорь Калинин Александр Неценко Матч ТВ Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о конфликте между журналистом «Матч ТВ» Александром Неценко и защитником «Урала» Игорем Калининым.

В перерыве матча со «Спартаком» (1:5) футболисту не понравилась реплика Неценко, который, задавая вопрос, заявил: «Насколько самому приходится тяжело, потому что и при первом голе чуть-чуть не добежали, и во втором голе Промес выкручивал позвонки...»

Калинин резко отреагировал на эту фразу: «Кому выкручивал позвонки? (Неценко смеется) А что ты смеешься?»

– На днях все обсуждали конфликт во время флеш-интервью в перерыве матча «Спартак» – «Урал» между журналистом Александром Неценко и игроком уральцев Игорем Калининым. Вы что об этом думаете?

– Есть аспект, о котором никто не говорит. Таким интервью можно спровоцировать игрока на то, чтобы он вышел на второй тайм заведенным и нанес кому-то травму.

Мое мнение – можно было подобрать более корректную формулировку, чем «крутить позвонки».

С другой стороны, это в какой-то мере работа журналиста – где-то спровоцировать, подлить масла в огонь. Я это понимаю и уважаю все профессии, – сказал Оздоев.

«Были бы во дворе, я бы ему по роже дал». Защитник «Урала» вспылил от вопроса Неценко и ушел с интервью

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья