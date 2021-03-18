Вратарь «Юве» Пинсольо о штрафных Роналду: «На тренировках у него все залетает»

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Вратарь «Ювентуса» Карло Пинсольо заступился за одноклубника Криштиану Роналду в связи с критикой за неудачное исполнение штрафных ударов.

После перехода в туринский клуб португалец 69 раз пробивал со штрафного, но забил за все время всего один гол.

«На тренировках у него все залетает. Почему он не забивает в матчах? Не знаю. Естественно, матчи отличаются от тренировок, я не знаю. Не везет, может.

У нас прекрасные отношения с Криштиану. Одноклубники даже шутят, что я поеду на Евро вместе с португальцами и Роналду.

Криштиану – простой парень, не звезда. Он спокойный, любит посмеяться и пошутить», – рассказал Пинсольо.

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