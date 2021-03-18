Станислав Черчесов: «У Словении есть игроки мирового уровня. Они играют агрессивно и дисциплинированно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 со Словенией.

«Поздравляю сборную Словении с победой. Для нас ее успех в матче с Хорватией не стал неожиданным. Это очень хорошая команда.

Мы изучали игру словенцев и знаем, что это команда, которая играет очень дисциплинированно и агрессивно.

В сборной есть игроки мирового уровня, поэтому нас ждет хороший соперник. Мы это изначально знали, а сейчас – тем более», – сказал Черчесов.

Напомним, в 1-м туре отбора ЧМ-2022 сборная России на выезде обыграла команду Мальты (3:1), словенцы дома взяли верх над хорватами (1:0). В субботу в Сочи они сыграют друг с другом.

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