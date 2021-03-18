Уткин о схеме России с Мальтой: «8-1-1. Вот вы понимаете, почему Миранчука не было в составе?»

Блогер Василий Уткин оценил тактику сборной России в матче с Мальтой (3:1) в квалификации ЧМ-2022.

«Мы с вами знаем, что Россия в этом матче вполне могла трех очков и не набрать. После счета 2:1, когда забила после чудовищной ошибки, счет вполне мог стать 2:2.

Мальта вообще перебила Россию по ударам в створ. Эта статистика ничего особенного обычно не говорит. Но в данном случае она говорит, что сборная России, даже играя в обороне, не могла обезопасить себя от ударов. Сама-то она не особо била по воротам Мальты, даже когда имела преимущество. Тут можно оговориться, что не особо и стремилась, разыгрывала до верного. Если у вас сложилось такое впечатление, пусть оно и останется.

Было изображено тактическое построение 4-3-3. У вас сложилось впечатление, что Россия играла в 3 нападающих? Может, это потому, что одним нападающим был Кузяев, а вторым Ионов? Россия с мячом, возможно, располагалась на поле 4-3-3, только мяч терялся. В этом и был весь смысл использовать в качестве вингеров Кузяева и Ионова. Они опускались немедленно глубже, и получалась та самая прекрасная схема: две линии по 4 футболиста – оборона и полузащита, а выше них Головин, который свободный художник, а еще выше – Дзюба.

Давайте назовем это 8-1-1 – это тоже будет вполне корректно. Без мяча Россия провела несущественно меньше времени, чем с мячом. Сборная не произвела впечатление очень тактически мудрой команды против Мальты. При том, что соотношение сил было совершенно понятно, было очевидно, как будет складываться игра.

У меня очень простой вопрос, возможно, это моя идея фикс: вот вы понимаете, почему в составе не было Миранчука? Неужели вы не обратили внимания, что острота у ворот Мальты, особенно в первом тайме, часто возникала после того, как Головин кого-то обыгрывал в центре поля и это создавало численный перевес, ускоряло игру?

А вы помните, чтобы кого-то обыгрывали Кузяев и Ионов? Именно Ионов привез гол. А что если бы в составе сборной появился еще один игрок, умеющий обыгрывать, как Миранчук? Возможно, это создавало бы большие проблемы сборной Мальты, помогало взламывать игру.

Если с Мальтой на краях атаки выходят Кузяев и Ионов, какого усиления нам ждать? Что, Кудряшов и Жиров послушают тактические занятия и укрепят нашу оборону в игре со Словенией? Она, как сказал Черчесов, будет за шесть очков.

Мой генеральный взгляд на сборную России вы знаете. Во-первых, я сам по себе мерзавец. Во-вторых, «черчесоскептик». И для меня последние шесть букв – «кептик» – очень важны, потому что то, что останется без них – это очень распространенное мнение о нашей команде. Я эту позицию не разделяю.

Я в своем скепсисе ждал, что Жирков снова будет играть в каждом матче, но, слава богу, он, кажется, прибережен на более важные матчи», – заявил Уткин.

Совсем не идеальная, но нужная победа России. Кузяев – полезнейший, Дзюба обогнал Бесчастных