«Панарин много говорит о политике, России, Путине. Может, у Назарова накипело». Экс-защитник «Спартака-2» Дьяков о форварде

Бывший защитник «Спартака-2» поделился мнением о ситуации с форвардом «Рейнджерс» .

Тренер , работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. Форвард на время покинул расположение и пропустил 9 матчей.

– Что думаешь по ситуации с Панариным?

– Человек публично высказывает свое мнение. Правильное или неправильное, но это его мнение. Это что касается его высказываний про Путина, политику и так далее.

А про историю, которая была сколько-то лет назад в Риге, – не знаю. Но раз все так произошло, в НХЛ взяли паузу, сколько-то матчей он пропустил, сейчас вернули, и все затихло, значит, никакой сложности и ничего такого там не было, раз он вернулся.

Потому что в Америке, я думаю, серьезно к этому относятся, и ко всяким высказываниям по поводу толерантности и так далее. В Премьер-лиге сейчас могут дисквалифицировать даже за смайлик в комментариях, поэтому это сейчас дело серьезное.

Конечно, я знаю, кто такой Андрей Назаров, но у меня никакого мнения о нем не было, плохого или хорошего. И ничего не поменялось.

– Но это политическая история?

– Скорее да. Панарин много высказывается о политике, России, Путине. Может, Назарову что-то не понравилось, и он решил как-то ответить. Может, у Назарова накипело.

– То есть ты думаешь, что он сам так решил?

– Может, он, может, нет. Тут всякое может быть. Надо лично общаться с Назаровым, быть с ним знакомым, чтобы владеть ситуацией.

– Как ты думаешь, его [Панарина] когда-нибудь в России примут, хоть один клуб? С учетом того, что он говорил.

– А зачем ему возвращаться в Россию? НХЛ – лучшая лига мира, он один из самых высокооплачиваемых хоккеистов в мире сейчас. Только Конор, по-моему, больше него получает.

– Потому что если эта история оказалась бы правдой, например, был бы видос, как он бьет девушку, то его бы, скорее всего, убрали из НХЛ.

– Значит, ничего серьезного там не было, раз он вернулся к тренировкам, к играм.

Вопрос в том, вернут ли его в сборную, если игроков допустят на Олимпиаду. Возьмут ли его в сборную на чемпионат мира?

На последний, по-моему, не взяли его. Панара – топовый хоккеист, что тут говорить. Если какие-то политические моменты влияют – это решение тренера, – сказал футболист.