Макаров о голе «Зениту» на 92-й: «Бежал на характере. Посвящаю гол маме, жене и всему женскому полу»

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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал о победном голе, который он забил на 92-й минуте матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) после сольного прохода.

«Не забивал 10-11 матчей. Было тяжело психологически. Но гол и победа придали мне эмоций и сил. Надеюсь, будем побеждать и забивать дальше. Свой гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу. Всех с праздником!
 
Перед голом была одна мысль – добежать до штрафной из последних сил. Была 90-я минута, мы оборонялись, «Зенит» нас поджал. Бежал уже на характере, удача была на нашей стороне сегодня», – рассказал Макаров.

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