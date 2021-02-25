Макаров о голе «Зениту» на 92-й: «Бежал на характере. Посвящаю гол маме, жене и всему женскому полу»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал о победном голе, который он забил на 92-й минуте матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) после сольного прохода.
«Не забивал 10-11 матчей. Было тяжело психологически. Но гол и победа придали мне эмоций и сил. Надеюсь, будем побеждать и забивать дальше. Свой гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу. Всех с праздником!
Перед голом была одна мысль – добежать до штрафной из последних сил. Была 90-я минута, мы оборонялись, «Зенит» нас поджал. Бежал уже на характере, удача была на нашей стороне сегодня», – рассказал Макаров.
ААААА! Только посмотри, что сделал Макаров 💥💥💥— Матч ТВ (@MatchTV) March 8, 2021
Пробежал через полполя, дважды убрал защитников на замахе и пробил под штангу без шансов для Лунева 😱
Все это в добавленное время. Ну просто волшебник 🤩 pic.twitter.com/dOZbvEYixu