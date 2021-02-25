Макаров о голе «Зениту» на 92-й: «Бежал на характере. Посвящаю гол маме, жене и всему женскому полу»

Полузащитник рассказал о победном голе, который он забил на 92-й минуте матча 21-го тура с (2:1) после сольного прохода.

«Не забивал 10-11 матчей. Было тяжело психологически. Но гол и победа придали мне эмоций и сил. Надеюсь, будем побеждать и забивать дальше. Свой гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу. Всех с праздником!



Перед голом была одна мысль – добежать до штрафной из последних сил. Была 90-я минута, мы оборонялись, «Зенит» нас поджал. Бежал уже на характере, удача была на нашей стороне сегодня», – рассказал Макаров.