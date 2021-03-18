Ахметов о 3:1 с Мальтой: «Игрой каждый недоволен. Много невынужденных ошибок»

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов дал комментарий после матча квалификации-2022 против Мальты (3:1).

«Сыграли не самым лучшим образом. Много невынужденных ошибок, и из-за этого было немножечко тревожно иногда. Хорошо, что забили третий и довели игру до победы.

Повторюсь, мы должны улучшить игру и не допускать таких ошибок. Невынужденные ошибки привели к голу. Где-то потеря концентрации приводила к моментам у Мальты. Мы готовились к игре, знали сильные и слабые стороны соперника и были готовы. Сейчас каждая команда может дать бой, поэтому нужно выходить на игру с полной концентрацией и самоотдачей.

Мы все понимаем, что самую главную задачу выполнили — набрали три очка, но игрой каждый недоволен», — сказал Ахметов.

Россия еле-еле обыграла Мальту – было правда страшно за победу