Ахметов о 3:1 с Мальтой: «Игрой каждый недоволен. Много невынужденных ошибок»

Теги Сборная России по футболу сборная Мальты по футболу квалификация ЧМ-2022 Ильзат Ахметов Футбол

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов дал комментарий после матча квалификации-2022 против Мальты (3:1).

«Сыграли не самым лучшим образом. Много невынужденных ошибок, и из-за этого было немножечко тревожно иногда. Хорошо, что забили третий и довели игру до победы.

Повторюсь, мы должны улучшить игру и не допускать таких ошибок. Невынужденные ошибки привели к голу. Где-то потеря концентрации приводила к моментам у Мальты. Мы готовились к игре, знали сильные и слабые стороны соперника и были готовы. Сейчас каждая команда может дать бой, поэтому нужно выходить на игру с полной концентрацией и самоотдачей.

Мы все понимаем, что самую главную задачу выполнили — набрали три очка, но игрой каждый недоволен», — сказал Ахметов.

Россия еле-еле обыграла Мальту – было правда страшно за победу

Опрос

Россия с трудом обыграла Мальту – о чем это говорит?
7625 голосов
У сборной большие проблемы – так нельзя
63%
Сборная России по футболу
Тревожно, но дальше должно быть лучше
22%
ЧМ-2022
Все под контролем, главное – 3 очка
15%
Станислав Черчесов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья