Головин – лучший игрок сборной России в матче с Мальтой по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир»

обыграла команду Мальты (3:1) в 1-м туре квалификации ЧМ-2022.

Полузащитник «Монако» Александр Головин был назван лучшим игрок сборной России.

Лучшим 24-летнего полузащитника выбрали пользователи Sports.ru и один из экспертов, , в ходе спецпроекта платежной системы «Мир» и РФС.

Эксперты Егор Титов и Руслан Нигматуллин отдали свои голоса защитнику Марио Фернандесу и вратарю соответственно.

В результате голосования набрал 37% голосов, опередив защитников Георгия Джикию (25%) и (13%).