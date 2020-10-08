Головин – лучший игрок сборной России в матче с Мальтой по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир»

Сборная России обыграла команду Мальты (3:1) в 1-м туре квалификации ЧМ-2022.
Полузащитник «Монако» Александр Головин был назван лучшим игрок сборной России.
Лучшим 24-летнего полузащитника выбрали пользователи Sports.ru и один из экспертов, Дмитрий Аленичев, в ходе спецпроекта платежной системы «Мир» и РФС.
Эксперты Егор Титов и Руслан Нигматуллин отдали свои голоса защитнику Марио Фернандесу и вратарю Антону Шунину соответственно.
В результате голосования Александр Головин набрал 37% голосов, опередив защитников Георгия Джикию (25%) и Марио Фернандеса (13%).