Головин – лучший игрок сборной России в матче с Мальтой по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир»

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Сборная России обыграла команду Мальты  (3:1) в 1-м туре квалификации ЧМ-2022.

Полузащитник «Монако» Александр Головин был назван лучшим игрок сборной России.

Лучшим 24-летнего полузащитника выбрали пользователи Sports.ru и один из экспертов, Дмитрий Аленичев, в ходе спецпроекта платежной системы «Мир» и РФС. 

Эксперты Егор Титов и Руслан Нигматуллин отдали свои голоса защитнику Марио Фернандесу и вратарю Антону Шунину соответственно.

В результате голосования Александр Головин набрал 37% голосов, опередив защитников Георгия Джикию (25%) и Марио Фернандеса (13%).

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