«Локо» предлагает Жемалетдинову понизить зарплату с 1,3 млн евро в год до 500-600 тысяч, Мухину дает до 6 650 в месяц

«Локомотив» не может договориться о продлении контрактов с двумя полузащитниками – и .

Срок контракта 24-летнего Жемалетдинова истекает летом этого года, соглашение 19-летнего Мухина – через год.

В контракте Максима есть опция выхода за 15 миллионов рублей. Чтобы убрать ее и поставить другую цену, необходимо договориться с футболистом о продлении контракта и повышении заработной платы.

По информации «РБ Спорт», Мухину московский клуб готов предложить зарплату максимум в 600 тысяч рублей в месяц (6 650 евро – прим. Sports.ru). Переговоры отложены, и их судьбу, вероятно, будет решать глава совета директоров клуба Александр Плутник.

Ранее утверждалось, что Мухин может перейти в «Спартак».

Кроме того, «Локомотив» не готов повторять зарплату Жемалетдинова – 1,3 млн евро в год – и хотел бы убедить игрока пойти на понижение – до 0,5-0,6 млн. Сейчас переговоры отложены, и вероятность ухода Рифата на правах свободного агента в велика.

Жемалетдинов забил 1 гол и отдал 3 голевых паса в 15 матчах в этом сезоне. Его статистику смотрите здесь.

Мухин получил 2 желтых карточки в 6 играх Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

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