«Локо» предлагает Жемалетдинову понизить зарплату с 1,3 млн евро в год до 500-600 тысяч, Мухину дает до 6 650 в месяц

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Рифат Жемалетдинов Максим Мухин деньги Александр Плутник Футбол

«Локомотив» не может договориться о продлении контрактов с двумя полузащитниками – Максимом Мухиным и Рифатом Жемалетдиновым.

Срок контракта 24-летнего Жемалетдинова истекает летом этого года, соглашение 19-летнего Мухина – через год.

В контракте Максима есть опция выхода за 15 миллионов рублей. Чтобы убрать ее и поставить другую цену, необходимо договориться с футболистом о продлении контракта и повышении заработной платы.

По информации «РБ Спорт», Мухину московский клуб готов предложить зарплату максимум в 600 тысяч рублей в месяц (6 650 евро – прим. Sports.ru). Переговоры отложены, и их судьбу, вероятно, будет решать глава совета директоров клуба Александр Плутник.

Ранее утверждалось, что Мухин может перейти в «Спартак».

Кроме того, «Локомотив» не готов повторять зарплату Жемалетдинова – 1,3 млн евро в год – и хотел бы убедить игрока пойти на понижение – до 0,5-0,6 млн. Сейчас переговоры отложены, и вероятность ухода Рифата на правах свободного агента в «Краснодар» велика.

Жемалетдинов забил 1 гол и отдал 3 голевых паса в 15 матчах РПЛ в этом сезоне. Его статистику смотрите здесь.

Мухин получил 2 желтых карточки в 6 играх Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

«Готовил себе еду, а тут вызов в сборную». Внезапный новичок Черчесова – 19-летний опорник Мухин из «Локомотива»

Жемалетдинов сделал хет-трик из ассистов! После провального старта «Локомотив» уже в еврозоне

Игра: угадайте события в матче России с Мальтой и выиграйте футболку сборной

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья