Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о переходе форварда из в «Фиорентину».

«Переход Кокорина – прекрасная сделка шарлатанов. Судя по тому, как Кокорин играет в «Фиорентине».

Хоть один раз в жизни мы обманули иностранцев. Шарлатан – тот, кто умудрился продать Александра за границу. Сейчас он не стоит ничего.

Если бы ты поставил любого итальянца, воспитанника школы «Фиорентины», он бы тоже отдал 5 передач поперек поля. У него есть какие-то покровители, люди, которые ему симпатизируют. Капелло и Манчини. Они сказали, что он отличный парень, и предложили взять в команду.

В «Фиорентине» просто доверились. Не думаю, что Кокорин надолго задержится в Серии А.

Кто еще из российских игроков может уехать за границу? Думаю, молодые ребята. Мне нравится Фомин, например. Но он бы мог перейти не в топ-команду, конечно.

мог бы уехать, Баринов в хорошую команду мог бы попасть. Лесовой мог бы поехать в Европу», – сказал Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».