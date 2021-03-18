«Этот мир, вероятно, больше не подходит мне. Пришло время открыть свое истинное «я». Пранделли об уходе из «Фиорентины»

, который сегодня покинул пост главного тренера «Фиорентины», обратился к болельщикам команды.

«Я во второй раз покидаю «Фиорентину». В прошлый раз это было не мое решение, сейчас ситуация иная. В жизни, наравне с хорошими моментами, случаются черные полосы, которые могут взять верх над тобой.

Я переживаю глубокое горе, которое мешает мне быть тем, кем я являюсь на самом деле. Я начинал это путешествие с радостью и любовью, меня подстегивал энтузиазм новых владельцев клуба. Вполне вероятно, что моя любовь к городу и воспоминания о прекрасных моментах, которые я здесь пережил, ослепили меня, и я не заметил первые признаки того, что со мной что-то не так.

Мое решение продиктовано огромной ответственностью, которую я чувствую по отношению к игрокам, к клубу и – последнее, но не менее важное – к болельщикам «Фиорентины», которых я очень уважаю.

Все игроки на этом уровне обладают талантом. Когда у тебя есть талант, ты проницателен. Так что я не хотел бы, чтобы мое горе подхватили футболисты, чтобы оно повлияло на выступления команды.

На протяжении последних нескольких месяцев во мне росло темное облако, оно меняло мой взгляд на многие вещи. Я пришел сюда, чтобы отдаваться на 100%, но сейчас я чувствую, что это уже невозможно. Поэтому я решил уйти ради всех участников процесса.

Я бы хотел поблагодарить Рокко Коммиссо и его чудесную семью, Джо Бароне и Даниэле Праде, которые всегда поддерживали меня и команду. Но сильнее всего я хотел бы поблагодарить жителей Флоренции, которые, я знаю, с пониманием отнесутся к ситуации.

Я понимаю, что это может стать концом моей тренерской карьеры, но я ни о чем не жалею и не хочу сожалеть. Мир, частью которого я был всю свою жизнь, вероятно, больше не подходит мне. Я больше не вижу себя в нем. Я, конечно, изменился, но мир движется быстрее, чем я думал. Вот почему я считаю, что пришло время мне перестать заниматься делами, остановиться на какое-то время и снова открыть свое истинное «я», – написал Пранделли в письме, обращенном к болельщикам.

Жаль, что Кокорин так мало поработал с Пранделли. Тренер сделал из Муту, который сидел на кокаине и воевал с Моуринью, лучшего игрока Серии А