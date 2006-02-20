Юную футболистку Арину Акатьеву не допустили до финала первенства России по мини-футболу, потому что она девочка.

Как сообщает «Е1», Арина играет за команду мальчиков 2008–2009 годов рождения ДЮСШ «Факел» и является ее капитаном.

Она забила 21 гол в составе своей команды и внесла большой вклад в выход в финал турнира, который пройдет с 1 по 8 марта в Нижнем Новгороде.

Отмечается, что на зональном этапе турнира Арина забила 21 гол: больше, чем все остальные игроки команды.

Федерация мини-футбола России отказывалась принимать заявку Арины в команду мальчиков. Такая позиция аргументируется тем, что в регламенте турнира прописано, что он проводится среди юношей.

«Она прошла отбор с мальчиками, забивала самые важные голы на предварительном этапе турнира. Арина – капитан команды, это лучшая футболистка своего возраста в стране.

У Арины талант от Бога. Шесть лет назад я сомневался, брать ее в секцию или нет, но потом увидел, как она соображает, понимает тренера, выполняет, что от нее требуют», — рассказал Сергей Боровков, тренер Арины Акатьевой.

Для Арины это последний турнир, который она может выиграть со своей командой. Скорее всего, футболистка с сентября будет тренироваться и играть в московской спортшколе «Чертаново».

По информации телеграм-канала Baza, РФС встал на сторону девочки и потребовал допустить ее до соревнований.

Журналист Иван Карпов сообщил, что Ассоциация мини-футбола России (АМФР) согласилась допустить Арину до участия в турнире.

Фото: «Е1»