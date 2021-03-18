Гинер об Оличе: «Мы взвесили все риски. Понимаем, что у него нет опыта самостоятельной работы»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал отставку с поста главного тренера и назначение Ивицы Олича.

«Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды.

Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу.

Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

Рад приветствовать , который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб.

Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды.

Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку.

Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица приумножит наши успехи», – сказал Гинер.

Что мы знаем об Оличе-тренере?

Олич в ЦСКА, а где сейчас остальные из первого чемпионского состава?

«Помню все голы «Спартаку». Другие забыл, а эти помню». Олич мечтал вернуться в ЦСКА тренером – и много лет говорил о любви к команде