Эрлинг Холанд: «Месси и Роналду – это, возможно, лучшие игроки в истории. Мне нужно еще много учиться, чтобы стать как они»

Нападающий дортмундской высказался о и .

«Я думаю только о себе, стремлюсь становиться лучше от матча к матчу. Мне незачем говорить о Месси и Роналду. Возможно, они лучшие игроки в истории.

Мне еще нужно многому научиться, чтобы стать как они», – сказал норвежец в интервью Dagbladet.

В этом сезоне 20-летний форвард забил 21 мяч в 21 матче Бундеслиги. Его полную статистику можно изучить здесь.

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