Маркизио о «Ювентусе»: «Мечты о 10-м подряд чемпионстве можно оставить в стороне»

Бывший полузащитник считает, что клуб потерял шансы на чемпионство в Серии А.

«Я видел матч с «Беневенто». Считаю, что мечты о десятом подряд чемпионстве можно оставить в стороне.

«Беневенто» показал на поле самоотдачу, которой не было у «Ювентуса». Исход подобных матчей определяется именно за счет желания.

? Не знаю, что его ждет в дальнейшем», – сказал Маркизио.

На данный момент туринский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. От первой позиции команда отстает на 10 очков.