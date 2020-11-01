Маркизио о «Ювентусе»: «Мечты о 10-м подряд чемпионстве можно оставить в стороне»

Теги Андреа Пирло Ювентус Клаудио Маркизио серия А Италия Футбол

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио считает, что клуб потерял шансы на чемпионство в Серии А.

«Я видел матч с «Беневенто». Считаю, что мечты о десятом подряд чемпионстве можно оставить в стороне.

«Беневенто» показал на поле самоотдачу, которой не было у «Ювентуса». Исход подобных матчей определяется именно за счет желания. 

Андреа Пирло? Не знаю, что его ждет в дальнейшем», – сказал Маркизио.

На данный момент туринский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. От первой позиции команда отстает на 10 очков.

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