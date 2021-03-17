Почеттино считает, что может убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» может остаться в парижском клубе.

У главного тренера «Парижа» есть план убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ». Парижане понимают, что Мбаппе если и покинет клуб, то только в статусе свободного агента, поскольку сумму его трансфера никто себе не сможет позволить.

Поэтому они намерены убедить его продлить контракт. Вероятно, как отмечает Marca, это будет один из самых крупных контрактов в истории футбола, если удастся уговорить игрока.

Также отмечается, что почти наверняка приобрел бы Мбаппе, если бы не финансовые потери из-за коронавируса, но на данный момент не может себе этого позволить.