Почеттино считает, что может убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в парижском клубе.

У главного тренера «Парижа» Маурисио Почеттино есть план убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ». Парижане понимают, что Мбаппе если и покинет клуб, то только в статусе свободного агента, поскольку сумму его трансфера никто себе не сможет позволить.

Поэтому они намерены убедить его продлить контракт. Вероятно, как отмечает Marca, это будет один из самых крупных контрактов в истории футбола, если «ПСЖ» удастся уговорить игрока.

Также отмечается, что «Реал» почти наверняка приобрел бы Мбаппе, если бы не финансовые потери из-за коронавируса, но на данный момент не может себе этого позволить.

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