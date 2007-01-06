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    «Барселона» согласовала трансфер Коутиньо. «Ливерпуль» получит 120-160 млн евро

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    «Барселона» и «Ливерпуль» достигли принципиальной договоренности о трансфере хавбека Филиппе Коутиньо.

    Мерсисайдский клуб принял последнее предложение каталонцев и получит 120 миллионов евро. Еще 40 миллионов «Барселона» может впоследствии перечислить «Ливерпулю» в виде различных бонусов.

    25-летний футболист заключит с каталонским клубом контракт, который будет рассчитан на пять сезонов.

    Отмечается, что условия выплаты 40 бонусных миллионов сторонам еще предстоит окончательно согласовать. 10 миллионов «Ливерпуль» получит почти наверняка, остальные 30 – только в том случае, если Коутиньо добьется больших успехов в составе «Барселоны».

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