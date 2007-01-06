«Барселона» согласовала трансфер Коутиньо. «Ливерпуль» получит 120-160 млн евро

«Барселона» и «Ливерпуль» достигли принципиальной договоренности о трансфере хавбека Филиппе Коутиньо.
Мерсисайдский клуб принял последнее предложение каталонцев и получит 120 миллионов евро. Еще 40 миллионов «Барселона» может впоследствии перечислить «Ливерпулю» в виде различных бонусов.
25-летний футболист заключит с каталонским клубом контракт, который будет рассчитан на пять сезонов.
Отмечается, что условия выплаты 40 бонусных миллионов сторонам еще предстоит окончательно согласовать. 10 миллионов «Ливерпуль» получит почти наверняка, остальные 30 – только в том случае, если Коутиньо добьется больших успехов в составе «Барселоны».
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