«Барселона» согласовала трансфер Коутиньо. «Ливерпуль» получит 120-160 млн евро

и «Ливерпуль» достигли принципиальной договоренности о трансфере хавбека .

Мерсисайдский клуб принял последнее предложение каталонцев и получит 120 миллионов евро. Еще 40 миллионов может впоследствии перечислить «Ливерпулю» в виде различных бонусов.

25-летний футболист заключит с каталонским клубом контракт, который будет рассчитан на пять сезонов.

Отмечается, что условия выплаты 40 бонусных миллионов сторонам еще предстоит окончательно согласовать. 10 миллионов получит почти наверняка, остальные 30 – только в том случае, если Коутиньо добьется больших успехов в составе «Барселоны».