Роберто Мартинес: «Азар станет лучшим игроком Евро. Вопрос с травмой решится намного раньше ЧЕ»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о травме хавбека «Реала» .

«Думаю, у Эдена впереди долгий, долгий, долгий путь до Евро. Мне кажется, что вопрос [с травмой] решится намного раньше, чем начнется Евро, но ответ мы получим только тогда, когда Азар будет восстанавливаться день за днем.

У нас нет конфликта с «Реалом». Азар станет лучшим игроком Евро. Он никогда раньше не травмировался в течение карьеры. Это что-то новое, настоящий шок.

Есть неопределенность, но я уверен, что мы сможем увидеть лучшего Азара задолго до , – сказал Мартинес.

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