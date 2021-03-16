Роберто Мартинес: «Азар станет лучшим игроком Евро. Вопрос с травмой решится намного раньше ЧЕ»

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о травме хавбека «Реала» Эдена Азара.

«Думаю, у Эдена впереди долгий, долгий, долгий путь до Евро. Мне кажется, что вопрос [с травмой] решится намного раньше, чем начнется Евро, но ответ мы получим только тогда, когда Азар будет восстанавливаться день за днем.

У нас нет конфликта с «Реалом». Азар станет лучшим игроком Евро. Он никогда раньше не травмировался в течение карьеры. Это что-то новое, настоящий шок.

Есть неопределенность, но я уверен, что мы сможем увидеть лучшего Азара задолго до Евро», – сказал Мартинес.

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