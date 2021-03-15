Азара не станут оперировать. «Реал» убедил игрока лечиться консервативно, сроков восстановления нет

Полузащитника «Реала» не станут оперировать, утверждает Marca.

Специалисты мадридского клуба не верят, что операция на голеностопе позволит решить все проблемы Азара. После консультации с большим числом специалистов в этой области «Реал» смог убедить бельгийца в том, что консервативный метод лечения – лучший вариант в данной ситуации.

Азар был уверен, что именно голеностоп, который ему оперировали в Далласе в марте 2020 года, является причиной его мышечных травм. «Реал» попросил футболиста сохранять терпение. Клуб готов ждать, игрока будут медленно подводить к составу, и он выйдет на поле только когда будет готов на 100%.

Специалисты из сборной советовали Азару согласиться на операцию, поскольку тренерский штаб заинтересован в возвращении футболиста на поле к чемпионату Европы, который пройдет летом. Однако решение «Реала» оказалось для Азара более значимым, и хавбек будет лечиться консервативно.

В «Реале» убеждены, что важно дать возможность игроку восстановиться и физически, и психологически. По этой причине клуб не стал устанавливать срок возвращения бельгийца на поле. Эта дата будет определена в соответствии с ощущениями, которые будет испытывать игрок, его не станут торопить.

В этом сезоне Азар выходил на поле в 14 матчах «Реала». С полной статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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«Это порочный круг». В феврале Азар выбыл на месяц – за полтора года в «Мадриде» он пропустил 43 матча