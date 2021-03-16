Моуринью могут отстранить с сохранением зарплаты, если «Тоттенхэм» не финиширует в топ-4 (Daily Mail)

«Тоттенхэм» рассматривает вероятность отставки главного тренера .

Это может произойти в случае, если команда не попадет в топ-4 по итогам сезона, что повлечет за собой неучастие в Лиге чемпионов и финансовые потери.

По данным Daily Mail, в клубе недовольны текущим 8-м местом в чемпионате и вылетом в 1/8 финала Лиги Европы.

Контракт Моуринью со «шпорами» рассчитан еще на два года, но по окончании сезона руководство может отстранить португальца от работы с сохранением заработной платы перед увольнением, а не выплачивать ему всю компенсацию сразу, как это было с его предшественником Маурисио Почеттино.

«Тоттенхэм» не хочет увольнять Моуринью из-за слишком высокой компенсации. Клуб может пригласить Нагельсманна или Роджерса