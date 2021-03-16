Роналду – лучший игрок Серии А-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов

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Итальянская ассоциация футболистов подвела итоги сезона-2019/20 в рамках мероприятия Gran Galà del Calcio.

Лучшим игроком признан форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Фото: твиттер Gran Galà del Calcio AIC

Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).

Лучшая команда: «Аталанта».

Символическая сборная сезона: Джанлуиджи Доннарумма; Робин Гозенс, Стефан де Врей, Леонардо Бонуччи, Тео Эрнандес; Николо Барелла, Папу Гомес, Луис Альберто; Пауло Дибала, Чиро Иммобиле, Криштиану Роналду.

Лучший судья: Даниэле Орсато.

Лучшая футболистка: Кристиана Джирелли («Ювентус»).

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