Роналду – лучший игрок Серии А-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов

Итальянская ассоциация футболистов подвела итоги сезона-2019/20 в рамках мероприятия Gran Galà del Calcio.
Лучшим игроком признан форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Фото: твиттер Gran Galà del Calcio AIC
Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).
Лучшая команда: «Аталанта».
Символическая сборная сезона: Джанлуиджи Доннарумма; Робин Гозенс, Стефан де Врей, Леонардо Бонуччи, Тео Эрнандес; Николо Барелла, Папу Гомес, Луис Альберто; Пауло Дибала, Чиро Иммобиле, Криштиану Роналду.
Лучший судья: Даниэле Орсато.
Лучшая футболистка: Кристиана Джирелли («Ювентус»).