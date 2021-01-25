Экс-тренер академии «Краснодара»: «Шапи и Агкацев по документам моложе, чем на самом деле, мое мнение»

Бывший тренер академии Алексей Чистяков заявил, что вратарь «быков» и его одноклубник старше своего официального возраста.

– Как вам молодой краснодарский Агкацев?

– На тренировках его не видел, сужу по матчам. Мое мнение – по документам моложе, чем на самом деле, как и Шапи. Фигура, лицо, движения намекают, что там не 19 лет.

Неплохой, перспективы примерно как у Джанаева, если дадут возможность играть. А может, и не дотянет. Пытается быть лидером, везде успевать, но заметно, что на разрыве. Дальше время покажет, рановато делать выводы после двух игр, – сказал Чистяков.

Агкацеву в этом году исполнилось 19 лет, Сулейманову сейчас 21 год.