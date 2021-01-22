Шапи удалили в обоих товарищеских матчах «Краснодара» за день

Полузащитник был удален в обоих сегодняшних товарищеских матчах южан.

В первой игре дня, с «Ригой» (1:0), 21-летний игрок получил красную карточку на 23-й минуте. По правилам этого товарищеского матча вместо удаленного игрока можно было выпускать запасного, вместо Сулейманова вышел форвард . Однако второй тайм «Краснодар» все же играл вдесятером.

Во втором матче, с солигорским (3:0), Сулейманов вышел на замену на 63-й минуте и получил прямую красную карточку на 78-й минуте. Вместо него вышел хавбек .

В 18 матчах нынешнего сезона РПЛ Сулейманов забил 3 гола. Его статистика – здесь.