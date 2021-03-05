Кукуляк назначен на матч ЦСКА – «Зенит», Казарцев – на игру «Динамо» и «Краснодара»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура российской Премьер-лиги.

– «Ростов»: судья – ; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Гаряфий Жафяров.

– : судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА – : судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Гвардис.

«Уфа» – : судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Антон Кобзев; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Николай Левников.

– : судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Лапочкин.

– : судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Андрей Болотенков; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Сочи» – «Тамбов»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Михаил Вилков; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Колобаев.

«Рубин» – «Химки»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Сергей Зуев.

Стоит отметить, что калужский арбитр Кукуляк – воспитанник ЦСКА. Он провел четыре матча в дубле московского клуба 16 лет назад, в сезоне-2004 (с «Зенитом», «Сатурном», «Спартаком» и «Амкаром»).

В 2009 году он завершил карьеру в щелковском «Спартаке».