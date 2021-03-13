Ильзат Ахметов: «Прошу извинения у команды, болельщиков за ненужное удаление. Изначально я играл в мяч, нога по инерции пошла в ногу соперника»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов извинился за удаление в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).
23-летний футболист на 53-й минуте получил прямую красную карточку после вмешательства ВАР за грубый фол на полузащитнике Далере Кузяеве.
«Хочу попросить извинения у команды, болельщиков за это ненужное удаление.
Изначально я играл в мяч, нога по инерции пошла в ногу соперника. Я не хотел нанести травму или очень грубо сыграть.
Перед Далером еще раз извинюсь на сборе [сборной России]», – написал Ахметов в сторис инстаграма.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»