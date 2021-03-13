Ильзат Ахметов: «Прошу извинения у команды, болельщиков за ненужное удаление. Изначально я играл в мяч, нога по инерции пошла в ногу соперника»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Далер Кузяев Ильзат Ахметов соцсети Футбол

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов извинился за удаление в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

23-летний футболист на 53-й минуте получил прямую красную карточку после вмешательства ВАР за грубый фол на полузащитнике Далере Кузяеве.

«Хочу попросить извинения у команды, болельщиков за это ненужное удаление.

Изначально я играл в мяч, нога по инерции пошла в ногу соперника. Я не хотел нанести травму или очень грубо сыграть.

Перед Далером еще раз извинюсь на сборе [сборной России]», – написал Ахметов в сторис инстаграма.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Конкурс: выберите лучшую фотографию среди болельщиков сборной России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья