Йордан Ларссон: «Спартак» очень хочет выиграть РПЛ и сделает все возможное для этого»

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Нападающий «Спартака» Йордан Ларссон после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1) рассказал о своем самочувствии.

Шведский форвард получил травму и был заменен в конце игры, его уносили с поля на носилках.

«Мы выиграли – это самое главное. Мое повреждение? Все нормально, ничего серьезного. Не беспокойтесь.

Борьба с «Зенитом» за чемпионство? Все возможно! Мы очень хотим выиграть и сделаем все возможное для этого», – сказал Ларссон.

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