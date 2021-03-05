Йордан Ларссон: «Спартак» очень хочет выиграть РПЛ и сделает все возможное для этого»

Нападающий после матча 22-го тура против (2:1) рассказал о своем самочувствии.

Шведский форвард получил травму и был заменен в конце игры, его уносили с поля на носилках.

«Мы выиграли – это самое главное. Мое повреждение? Все нормально, ничего серьезного. Не беспокойтесь.

Борьба с «Зенитом» за чемпионство? Все возможно! Мы очень хотим выиграть и сделаем все возможное для этого», – сказал Ларссон.

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