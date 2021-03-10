Фернанду Сантуш: «Роналду мечтает выиграть ЧМ-2022. Он не думает о личных целях и безумно мотивирован»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о нападающем команды Криштиану Роналду, который играет за .

«Я уверен, что Криштиану безумно мотивирован. Причина не в том, что он забил больше или меньше, чем кто-то. Он особенно отдается игре, когда выступает за сборную. Я уверен, что он приедет к нам с прежними амбициями, не думая о личных целях, а занимаясь реализацией задач команды.

Я знаю, что у него есть большая мечта – поучаствовать в отборе к чемпионату мира, сыграть на нем и выиграть турнир. Это главная цель, а все остальное уже не касается сборной», – сказал Сантуш.

На данный момент Роналду занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборных команд. У форварда 102 мяча в составе Португалии. Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи забил 109 голов.

В марте сборная Португалии сыграет с Азербайджаном, Сербией и Люксембургом.

Криштиану Роналду: «Португалия может стать чемпионом Европы и мира. Будем бороться»