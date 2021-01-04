Сумма иска к Кокорину и Мамаеву от водителя Соловчука выросла до 120 тысяч рублей

Савеловский суд Москвы во вторник провел первое заседание по иску водителя Виталия Соловчука к футболистам и Павлу Мамаеву.

«Сегодня судом было принято уточнение искового заявления, в масштабах иска оно не очень значительное – вместо 42 тысяч рублей компенсации потраченных на лечение средств истцом затребована сумма в 120 тысяч.

Были представлены обосновывающие документы о том, что эти средства пошли на дополнительные процедуры для подготовки к операции на носу, а также на саму ринопластику», – заявил адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы , брата Александра.

Следующее заседание будет проведено 9 февраля.

Соловчук подал иск в суд в связи с дракой, произошедшей 2 года назад. Его изначальное требование – взыскать с игроков 1 миллион рублей за моральный ущерб и 42 тысячи рублей – в качестве компенсации за лечение.

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