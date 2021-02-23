У Малкома лучший процент побед в РПЛ при выходе в стартовом составе за последний год

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Центр спортивных исследований CIES Football Observatory подсчитал процент побед игроков лиг Европы за последние 12 месяцев.

В исследовании оценивалось, какой процент побед одержал игрок, выйдя на поле в стартовом составе в матчах национального чемпионата в период с 15 марта 2020 года по 10 марта 2021-го. Такой временной период выбран, чтобы оценить эффективность футболиста после начала пандемии коронавируса.

Самым эффективным игроком Европы стал защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич – 95,2% побед в 21 матче чемпионата Сербии за период (20 выигранных матчей).

Лучший результат среди игроков РПЛ показал полузащитник Малком«Зенит» выиграл 15 из 20 матчей РПЛ, когда бразилец выходил в стартовом составе в этот период (75% побед). Места со 2-го по 7-е также занимают футболисты петербургской команды (Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Дуглас Сантос, Артем Дзюба, Вячеслав Караваев). Лучший показатель среди игроков не из «Зенита» у Федора Чалова из ЦСКА – 60% побед.

Худший результат в Европе показал защитник Бастиан Очипка – «Шальке» с ним в стартовом составе не выиграл ни одного из 23 матчей Бундеслиги за период.

Высочайший процент в лигах топ-5 – у атакующего хавбека «Баварии» Сержа Гнабри. В тех случаях, когда этот футболист выходил с первых минут, мюнхенская команда выиграла 21 матч из 23 (91,3%). Хавбек «Баварии» Йозуа Киммих занимает 2-е место среди представителей ведущих европейских чемпионатов (21 победа в 24 матчах, 87,5%).

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