Азар не тренировался в общей группе «Реала». Он может пропустить матч с «Аталантой»

Полузащитник не принял участия в сегодняшней общекомандной тренировке «Реала».

Бельгиец может пропустить завтрашний матч Лиги чемпионов с «Аталантой», сообщает Marca.

В то же время без ограничений тренировался защитник , который недавно отыграл час в матче с «Эльче» (2:1).

Азар в этом сезоне сыграл в 14 матчах за «Реал», пропустив 21 игру из-за травм.

Зидан об Азаре: «Он разнесет вас всех к чертовой матери, когда наберет форму. У Эдена долгий контракт, он добьется успеха в «Реале»