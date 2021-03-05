Азар не тренировался в общей группе «Реала». Он может пропустить матч с «Аталантой»

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Полузащитник Эден Азар не принял участия в сегодняшней общекомандной тренировке «Реала».

Бельгиец может пропустить завтрашний матч Лиги чемпионов с «Аталантой», сообщает Marca.

В то же время без ограничений тренировался защитник Серхио Рамос, который недавно отыграл час в матче Ла Лиги с «Эльче» (2:1).

Азар в этом сезоне сыграл в 14 матчах за «Реал», пропустив 21 игру из-за травм.

Зидан об Азаре: «Он разнесет вас всех к чертовой матери, когда наберет форму. У Эдена долгий контракт, он добьется успеха в «Реале»

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