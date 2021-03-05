Агент Обухова о положительной допинг-пробе игрока: «Проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы форварда , прокомментировал информацию о нарушении допинговых правил клиентом.

«Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову». Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало.

Письмо от ФИФА – вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами все видите», – сказал Пушкин.

В письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева говорится, что в допинг-пробе Обухова, взятой в марте 2013 года во время сбора молодежной сборной России в Новогорске и значившейся отрицательной, содержались следы метандиенона (анаболического стероида).

Вскоре ФИФА объявила о возбуждении дисциплинарных дел в отношении двух футболистов и одной футболистки в связи с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году.

В первой половине 2013 года Обухов играл в «Торпедо» на правах аренды из «Спартака».