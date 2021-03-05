Массажист Кокорина сравнил форварда с Мбаппе: «В беге Саша не так силен, ноги покороче. Но талант схожий»

Теги Фиорентина серия А Италия Александр Кокорин Сергей Колесников Килиан Мбаппе Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал об особенностях организма игрока.

– У всякого большого таланта мышцы особенные. В чем необычные у Кокорина?

– У него быстрые ноги – это главный талант. Для футболиста это все!

Посмотрите, как играет Мбаппе. В беге Саша не так силен. Ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен для футбола идеально!

– Проблема?

– Длинная спина. Надо с ней постоянно работать. Коррекцию делать даже в перерыве матча, – сказал Колесников.

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