Массажист Кокорина сравнил форварда с Мбаппе: «В беге Саша не так силен, ноги покороче. Но талант схожий»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал об особенностях организма игрока.
– У всякого большого таланта мышцы особенные. В чем необычные у Кокорина?
– У него быстрые ноги – это главный талант. Для футболиста это все!
Посмотрите, как играет Мбаппе. В беге Саша не так силен. Ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен для футбола идеально!
– Проблема?
– Длинная спина. Надо с ней постоянно работать. Коррекцию делать даже в перерыве матча, – сказал Колесников.