Тиаго Силва: «Месси лучший для меня, у него дар, данный Богом. Восхищаюсь целеустремленностью Роналду»

Защитник назвал десять футболистов, против которых ему было сложнее всего играть.

В список вошли , , , , Адриано, Ромарио, , Анхель Ди Мария, и .

«У Фирмино невероятные технические качества. Он очень умен в своих движениях, из-за чего защитники немного теряются. Неймар в списке из-за его уровня, интеллекта и магии. Он впечатляет меня своими техническими характеристиками и способностью создавать моменты из ниоткуда.

Адриано, как и Дрогба, обладает невероятной физической силой с невероятно мощным ударом левой ногой. Дрогба из-за своей физической силы, но несмотря на то, что он невероятно силен, у него много технических навыков.

Ди Марию беру из-за его технических качеств и невероятной левой ноги. Мбаппе из-за его скорости, а также его технических качеств. Ибрагимович вдохновил меня. Он человек, которым я очень восхищаюсь. У меня была возможность играть с ним и против него.

Выбираю Криштиану за его профессионализм, преданность делу и страсть к футболу. Я действительно восхищаюсь его целеустремленностью и всем, чего он достиг.

Месси, потому что у него невероятный уровень и дар, данный Богом, также он профессионал. Для меня он лучший», – сказал Силва.