Тиаго Силва: «Месси лучший для меня, у него дар, данный Богом. Восхищаюсь целеустремленностью Роналду»

Защитник «Челси» Тиаго Силва назвал десять футболистов, против которых ему было сложнее всего играть.
В список вошли Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Златан Ибрагимович, Адриано, Ромарио, Роберто Фирмино, Анхель Ди Мария, Дидье Дрогба и Килиан Мбаппе.
«У Фирмино невероятные технические качества. Он очень умен в своих движениях, из-за чего защитники немного теряются. Неймар в списке из-за его уровня, интеллекта и магии. Он впечатляет меня своими техническими характеристиками и способностью создавать моменты из ниоткуда.
Адриано, как и Дрогба, обладает невероятной физической силой с невероятно мощным ударом левой ногой. Дрогба из-за своей физической силы, но несмотря на то, что он невероятно силен, у него много технических навыков.
Ди Марию беру из-за его технических качеств и невероятной левой ноги. Мбаппе из-за его скорости, а также его технических качеств. Ибрагимович вдохновил меня. Он человек, которым я очень восхищаюсь. У меня была возможность играть с ним и против него.
Выбираю Криштиану за его профессионализм, преданность делу и страсть к футболу. Я действительно восхищаюсь его целеустремленностью и всем, чего он достиг.
Месси, потому что у него невероятный уровень и дар, данный Богом, также он профессионал. Для меня он лучший», – сказал Силва.