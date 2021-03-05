Андрей Канчельскис: «Дзюба – лучший нападающий в России. Без него сборная не может играть»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Футбол

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возвращении форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России.

– Конечно, Дзюба заслуживает вызова в сборную России. В предыдущих матчах мы увидели, что кроме него у нас нет нападающих.

– Соболев сделал дубль в матче с «Краснодаром», Смолов вернулся после травмы и забил гол «Арсеналу».  

– Соболев пока не проявил себя в сборной. Показателем был матч с Сербией. Какие могут быть обсуждения? В данный момент Дзюба – лучший нападающий в России. Есть данные у Соболева. Надеемся, что Кокорин заиграет в «Фиорентине», но на это нужно время. У Смолова много травм.  

– Сейчас Дзюба не в лучшей форме: три матча, ни одного забитого мяча и голевой передачи, выглядит тяжеловато.  

– Думаю, что он поможет сборной. Все увидели, что без Дзюбы команда не может играть. При нем было ясно, в какой футбол играем: идет длинная передача, а Дзюба цепляется за мяч и его сбрасывает. Без Дзюбы были растерянные. Не знали, что делать. 

Сборной России с капитаном Дзюбой предстоит провести три отборочных матча ЧМ-202: против Мальты, Словении и Словакии. Какой результат вы посчитаете успешным? Сколько очков надо взять? 

– Мы все считаем, что надо выигрывать у этих команд, но матч с Сербией показал, что нам будет тяжело. Чтобы выходить на чемпионат мира, естественно, надо брать девять очков, – сказал Канчельскис.

Опрос

Три недели назад «Динамо» прошло «Спартак» в Кубке. Тедеско ответит в чемпионате?
5976 голосов
Да, «Спартак» выиграет
2.80 Спартак
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Нет, «Динамо» справится еще раз
2.70 Динамо Москва
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Закончат вничью
3.37 премьер-лига Россия
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья