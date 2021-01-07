«МЮ» и «ПСЖ» отказались покупать Роналду прошлым летом

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего , прошлым летом работал над организацией перехода игрока в другой клуб, но не нашел покупателей.

Как рассказал журналист La Repubblica Эмануэле Гамба в эфире Calciomercato.it, Мендеш контактировал с представителями и , однако клубы отказались покупать Роналду у «Юве».

Гамба утверждает, что сейчас шансы на трансфер португальца в один из европейских клубов еще ниже, поскольку Роналду стал старше. Журналист уверен, что форвард не отправится в Америку или в Азию. Он хочет играть в Европе.

Также существует вероятность того, что Роналду вернется в . Это возможно, если форвард согласится получать минимальную зарплату или вовсе откажется от нее.

В этом сезоне Роналду забил 20 голов в 22 матчах Серии А. Его полную статистику можно изучить здесь.

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