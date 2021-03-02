Орзул о женщинах в футболе: «Не надо нам запрещать лезть куда-то. Но соглашусь, есть мужские виды спорта и женские»

Телеведущая Мария Орзул отреагировала на слова бывшего главного тренера «Динамо» о женщинах в футболе.

– Девушка разбирается в футболе – это редкий момент. И многим мужчинам это даже не до конца нравится, как мы недавно выяснили. У тебя была, назовем это на языке Кобелева, какая-то закусь с ним. Тебя защитили, как эта история закончилась?

– Мне многие стали писать: «Маш, ты не думаешь, что он немножко другое имел в виду?» Но если бы он не сказал в конце эту фразу, что когда ему звонят женщины, он спрашивает, есть ли мужчины, потому что с женщинами не хочет разговаривать... Тут невозможно поспорить и как-то по-другому [понять].

Я в своей колонке написала, что я не феминистка. Я не то чтобы прочитала, расстроилась, рассвирепела и давай ответ хреначить Кобелеву. Нет.

Я правда считаю и соглашусь, что, наверное, есть мужские виды спорта и женские. Но не надо нам, девочкам, запрещать, как говорят мужчины, лезть куда-то. Ну хотим мы поговорить о футболе – дайте нам поговорить о футболе.

– А почему, кстати, не комментируют футбол девушки?

– Был опыт у Маши Командной. По-моему, она с Пашей Занозиным комментировала. Ну там тоже столько всего вылилось потом... Зачем это надо? – сказала Орзул.

Кобелев считает, что женщина не может разбираться в футболе. Но дамы руководят клубами АПЛ, судят ЛЧ и тренируют мужские чемпионские команды

Орзул о словах Кобелева: «XXI век, а мы застряли там, где женщинам нельзя высовывать нос из кухни, и это мнение минимум половины мужчин в России»