«Маракану» переименуют в честь Пеле. В названии арены будет слово «король»

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Легендарный стадион «Маракана» вскоре обретет новое название.

Законодательные органы штата Рио-де-Жанейро в результате голосования приняли решение присвоить арене имя бывшего нападающего сборной Бразилии и «Сантоса» Пеле.

Стадион будет называться «Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле».

Пеле, которому прошлой осенью исполнилось 80 лет, неоднократно играл на «Маракане». Считается, что именно здесь он забил свой 1000-й гол – в матче между «Сантосом» и «Васко да Гама» в 1969 году.

Ранее «Маракана» имела другое официальное название – «Журналишта Мариу Филью» – арена была названа в честь человека, лоббировавшего проект строительства стадиона.

Пеле трижды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

Пеле обвиняют в том, что он набил статистику в чемпионатах штатов и турнирах береговой охраны. Это не очень справедливо

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