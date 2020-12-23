«Маракану» переименуют в честь Пеле. В названии арены будет слово «король»

Легендарный стадион «Маракана» вскоре обретет новое название.

Законодательные органы штата Рио-де-Жанейро в результате голосования приняли решение присвоить арене имя бывшего нападающего сборной Бразилии и Пеле.

Стадион будет называться «Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле».

Пеле, которому прошлой осенью исполнилось 80 лет, неоднократно играл на «Маракане». Считается, что именно здесь он забил свой 1000-й гол – в матче между «Сантосом» и «Васко да Гама» в 1969 году.

Ранее имела другое официальное название – «Журналишта Мариу Филью» – арена была названа в честь человека, лоббировавшего проект строительства стадиона.

Пеле трижды становился чемпионом мира в составе .

Пеле обвиняют в том, что он набил статистику в чемпионатах штатов и турнирах береговой охраны. Это не очень справедливо