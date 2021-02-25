У Холанда 10 голов в 6 последних матчах ЛЧ. Всего – 20 голов в 14 матчах

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отличился в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (2:0, второй тайм; 5:2 по сумме двух матчей).
Норвежский футболист забил из пределов штрафной в одно касание после прострела Марко Ройса в первом тайме, а во втором реализовал пенальти.
Для Холанда это 19-й и 20-й голы в 14 матчах Лиги чемпионов. Он обошел Оле-Гуннара Сульшера в списке лучших норвежских бомбардиров ЛЧ.
Кроме того, Холанд забил 10 голов в 6 последних матчах главного еврокубка.
Следить за игрой «Боруссии» с «Севильей» можно по текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.