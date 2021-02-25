Глава DFB о женщинах в футболе: «Компании с женщинами в руководстве достигают лучших результатов. Посмотрите на политику, Меркель излучает спокойствие»

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Фритц Келлер высказался на тему женского участия в футболе.

– Зачем нам нужно больше женщин в футболе?

– Потому что мы хотим показывать общество таким разнообразным, какое оно есть на самом деле. Потому что седые чиновники, наверное, могут мыслить однообразно и слишком начинать толкаться локтями.

Существует множество примеров, которые показывают, что компании и организации, в которых женщины занимают руководящие должности, достигают гораздо более высоких результатов, они более устойчивы.

Я не специалист по социальным наукам, но по своему опыту могу сказать вам, что моя компания преуспевает после того, как ключевые роли получили женщины. Посмотрите на большие компании, на политику.

Мужчина вел бы себя по-другому в роли канцлера Германии? Да, я уверен в этом. Меркель излучает спокойствие, я нахожу это по-настоящему сильным. Она спокойна и уравновешивает влияние.

– А в футболе?

– Стыдно, насколько мы отстаем. Сколько времени понадобилось, чтобы женщина-судья отработала матч Лиги чемпионов? На самом деле мне стыдно. Только в прошлом году мы отметили 50-летие женского футбола. У мужчин была почти 100-летняя фора в футболе.

– Нужна ли квота для женщин в футболе?

– Я ярый противник квот, поскольку это приводит к обвинениям, что женщины, которые упорно боролись, достигли своих позиций только из-за квоты. При этом, если нет другого пути, то это лучше, чем ничего. Но в целом процесс выбора должен основываться исключительно на квалификации и способностях.

Следует учитывать напористость и, прежде всего, умение работать в команде. Мне часто кажется, что командный дух в женском футболе лучше, чем в мужском, – сказал Келлер.