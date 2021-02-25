Леонид Слуцкий: «Рубину» надо было бы играть в ЛЧ, не дай мы «Зениту» ничего создать»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Понятно, что все было очень тяжело, очень натужно, приходилось много обороняться. Особо не было возможности делать замены, поэтому безумно благодарен игрокам, что выдержали такую тяжелую игру. В первую очередь за счет характера, за счет отработки каких-то отдельных эпизодов.
Понятно, что поле было тяжелым. Наверное, и нам мешало, потому что мы тоже с претензиями на остроатакующий футбол, где качество поля является важнейшим компонентом.
Наверное, нельзя не выделить потрясающий гол Макарова и сэйв Дюпина. За время моей работы это первый сэйв Дюпина с пенальти.
– Как играется на таком поле после сбора в Турции? Где команда будет готовиться к «Химкам»?
– В Турцию уже не вернемся, потому что прошлый тур играли воскресенье-понедельник, была длинная неделя. Сейчас получается короткая, поэтому не вернемся в Турцию. У нас на базе поле, которое позволяет хоть как-то тренироваться, оно значительно лучше, чем тут.
Я ни в коем случае никого не ругаю. Я вижу, что все поля сейчас в России очень плохого качества, кроме поля «Зенита». Это объяснимо, потому что зима до сих пор никуда не ушла.
– Как справляетесь с ограниченной заявкой?
– Как-то справляемся. На следующую игру вернутся Бегич, Шатов и Абильгор. Для нас это серьезное подспорье. Посмотрим, сумеет ли сыграть Мусаев. В общем, первые день-два, как обычно, будем зализывать раны.
– Стоит ли ждать возвращения Хвана к следующему туру?
– Нет.
– Как себя чувствует Мусаев?
– Не знаю, я его не видел. Его увезли на снимок, поэтому его не было после игры в раздевалке.
– Оцените вынужденный эксперимент в полузащите с Бакаевым и Костюковым.
– Они как могли, так и сыграли. Костюков вообще большой молодец, потому что против такой пары нападающих, как Азмун – Дзюба, все время вести единоборства [сложно]. Учитывая, что он сыграл с листа, – большой молодец.
– У Азмуна было два-три момента. Почему дали ему столько свободы?
– Не могу сказать, что дали ему много свободы, потому что забил он со стандарта. Мы оборонялись зонно, он хорошо играет при стандартах.
То, что у «Зенита» возникали моменты, естественно. Если бы в нашей кадровой ситуации мы не позволили бы «Зениту» ничего создать, наверное, нам надо было играть в Лиге чемпионов.
– Насколько вы довольны игрой и результатом?
– Доволен и тем, и другим. Можно до посинения говорить о том, что не получилось, но при таком высоком эмоциональном фоне и комплексно шикарной концовке, естественно, превалируют положительные эмоции и хорошее настроение.
– Два разных тайма. В чем причина тотального доминирования «Зенита» после перерыва?
– Во-первых, они проигрывали. Во-вторых, мы были ограничены в кадровых ресурсах. В-третьих, потому что это «Зенит», двукратный чемпион страны, команда, которая сейчас идет на первом месте, – сказал Слуцкий.