Генич о руке Кузяева: «По мне – не пенальти. От тела же мяч в руку попал»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о пенальти, назначенном в ворота «Зенита» в игре с «Рубином» (0:1, перерыв).

В концовке первого тайма мяч попал в руку Далеру Кузяеву в штрафной петербуржцев. Главный судья Сергей Карасев обратился к ВАР, сам посмотрел повтор эпизода и указал на точку. 11-метровый реализовал Джордже Деспотович.

«По мне – не пенальти. От тела же мяч в руку попал. Совсем запутались в этих правилах. И ладно бы был удар в створ», – написал Генич в твиттере.

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