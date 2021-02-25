Деспотович забил «Зениту» в обоих матчах сезона. У него уже 10 голов в РПЛ

открыл счет в матче 21-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0, первый тайм).

На 41-й минуте форвард казанцев реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку в штрафной.

Для 29-летнего нападающего это уже 10-й гол в нынешнем розыгрыше , в том числе шестой в шести последних матчах. он также забил и в первом круге.

В списке бомбардиров серб делит второе место с из (по 10 голов). Лидируют Сердар Азмун и (оба – «Зенит»), у которых по 11 мячей.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Зенит».