Деспотович забил «Зениту» в обоих матчах сезона. У него уже 10 голов в РПЛ

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Далер Кузяев Джордже Деспотович Футбол

«Рубин» открыл счет в матче 21-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0, первый тайм).

На 41-й минуте форвард казанцев Джордже Деспотович реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Далеру Кузяеву в штрафной.

Для 29-летнего нападающего это уже 10-й гол в нынешнем розыгрыше РПЛ, в том числе шестой в шести последних матчах. «Зениту» он также забил и в первом круге.

В списке бомбардиров серб делит второе место с Йорданом Ларссоном из «Спартака» (по 10 голов). Лидируют Сердар Азмун и Артем Дзюба (оба – «Зенит»), у которых по 11 мячей.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Зенит».

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